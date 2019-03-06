Снежным кучам Челябинска могут посвятить коктейль в модном баре
В конкурс красоты среди сугробов участвуют снежные кучи Челябинска, Тюмени, Перми, Кургана, Екатеринбурга и других городов. Оценивать претендентов жюри будет по форме, высоте и цвету. Выдвинуть кандидатуру может любой желающий.
Есть у вас любимый сугроб во дворе? Скорее сфотографируйте его. Фото выложите в любой соцсети с хештегом #КрасивыйСугроб. Заявки принимаются до 22 марта, а на следующий день объявят результаты конкурса.
Сугроб-победитель будет увековечен в коктейле екатеринбургского бара. Напиток повторить его цвет и форму. Вместо трубочки подадут мини-лопату — чтобы этот самый сугроб разгрести.
Приз получит не только автор фотоснимка победителя, но и глава города, где родился самый красивый сугроб. Им вручат сертификаты на бесплатное годовое наслаждение коктейлем.
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ИСТОЧНИК KP.RU