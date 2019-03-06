2019-03-06T04:46:06+03:00
Общество

Снежным кучам Челябинска могут посвятить коктейль в модном баре

На Урале выбирают самый красивый сугроб
Ирина КАРЕЛИНА
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Ну разве не красота?! И такое - в каждом дворе Челябинска. Фото: соцсети.Ну разве не красота?! И такое - в каждом дворе Челябинска. Фото: соцсети.
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В конкурс красоты среди сугробов участвуют снежные кучи Челябинска, Тюмени, Перми, Кургана, Екатеринбурга и других городов. Оценивать претендентов жюри будет по форме, высоте и цвету. Выдвинуть кандидатуру может любой желающий.

Есть у вас любимый сугроб во дворе? Скорее сфотографируйте его. Фото выложите в любой соцсети с хештегом #КрасивыйСугроб. Заявки принимаются до 22 марта, а на следующий день объявят результаты конкурса.

Сугроб-победитель будет увековечен в коктейле екатеринбургского бара. Напиток повторить его цвет и форму. Вместо трубочки подадут мини-лопату — чтобы этот самый сугроб разгрести.

Приз получит не только автор фотоснимка победителя, но и глава города, где родился самый красивый сугроб. Им вручат сертификаты на бесплатное годовое наслаждение коктейлем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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