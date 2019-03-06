2019-03-06T04:59:33+03:00
Общество

Названы дороги в Челябинске, на которые потратят миллиард рублей в этом году

Планируют достроить развязку на Дарвина — Троицкий тракт
Андрей АБРАМОВ
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На 2019 год в Челябинске запланирован масштабный ремонт дорог.На 2019 год в Челябинске запланирован масштабный ремонт дорог.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России существует проект «Безопасные и качественные дороги». Дабы уменьшить количество аварий и поднять уровень магистралей, выделяют деньги на реконструкцию и строительство путей. Из Южного Урала в проект раньше входила только Челябинская агломерация — столица плюс ближайшие районы. Теперь финансировать будут еще и Магнитогорск и несколько других районов области.

— На объекты улично-дорожной сети Челябинска будет выделен один млрд рублей. Самой масштабной по объемам работ станет улица Дарвина. Реконструкция с расширением проезжей части, появится перекресток с круговым движением, а также завершено строительство транспортной развязки Дарвина — Троицкий тракт, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также отремонтируют:

Доватора на участке от Воровского до Степана Разина;

— Новоградский проспект от проспекта Героя России Родионова до границы города;

Худякова от Воровского до Университетской набережной;

Чичерина от Салавата Юлаева до Университетской набережной;

— Северный луч на участках от Героев Танкограда до Хлебозаводской и от Хлебозаводской до Свердловского тракта;

— Коммуны от переулка Институтского 2-го до улицы III Интернационала;

— Сони Кривой от Лесопарковой до Воровского;

Энгельса от Курчатова до Худякова;

— Курчатова от Энгельса до Воровского;

— Дзержинского от Отечественной до Гагарина;

— Свободы от проспекта Ленина до пересечения с улицей Российской;

— Хлебозаводская от Морской до Северного луча.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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