Названы дороги в Челябинске, на которые потратят миллиард рублей в этом году
В России существует проект «Безопасные и качественные дороги». Дабы уменьшить количество аварий и поднять уровень магистралей, выделяют деньги на реконструкцию и строительство путей. Из Южного Урала в проект раньше входила только Челябинская агломерация — столица плюс ближайшие районы. Теперь финансировать будут еще и Магнитогорск и несколько других районов области.
— На объекты улично-дорожной сети Челябинска будет выделен один млрд рублей. Самой масштабной по объемам работ станет улица Дарвина. Реконструкция с расширением проезжей части, появится перекресток с круговым движением, а также завершено строительство транспортной развязки Дарвина — Троицкий тракт, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Также отремонтируют:
— Доватора на участке от Воровского до Степана Разина;
— Новоградский проспект от проспекта Героя России Родионова до границы города;
— Худякова от Воровского до Университетской набережной;
— Чичерина от Салавата Юлаева до Университетской набережной;
— Северный луч на участках от Героев Танкограда до Хлебозаводской и от Хлебозаводской до Свердловского тракта;
— Коммуны от переулка Институтского 2-го до улицы III Интернационала;
— Сони Кривой от Лесопарковой до Воровского;
— Энгельса от Курчатова до Худякова;
— Курчатова от Энгельса до Воровского;
— Дзержинского от Отечественной до Гагарина;
— Свободы от проспекта Ленина до пересечения с улицей Российской;
— Хлебозаводская от Морской до Северного луча.
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ИСТОЧНИК KP.RU