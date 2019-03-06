В трех районах Челябинска ограничат движение из-за демонтажа рекламных конструкций
С 22 марта по 12 апреля в Калининском, Советском и Ленинском районах будут демонтировать рекламу. Из-за этого здесь на время ограничат движение транспорта. Об это предупредили в городском Управлении транспорта.
Ограничение будут действовать с полуночи до 5 часов утра на участках:
15 марта — напротив дома № 7 по улице Молодогвардейцев.
22 марта — напротив дома № 38 по улице Доватора.
29 марта — напротив дома № 63А по улице Воровского.
5 апреля — напротив дома № 1В по Копейскому шоссе.
12 апреля — напротив дома № 126 по улице Братьев Кашириных.
Водителей просят внимательно планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU