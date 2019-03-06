В трех районах Челябинска ограничат движение из-за демонтажа рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-06T08:27:10+03:00

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С 22 марта по 12 апреля в Калининском, Советском и Ленинском районах будут демонтировать рекламу. Из-за этого здесь на время ограничат движение транспорта. Об это предупредили в городском Управлении транспорта.

Ограничение будут действовать с полуночи до 5 часов утра на участках:

15 марта — напротив дома № 7 по улице Молодогвардейцев.

22 марта — напротив дома № 38 по улице Доватора.

29 марта — напротив дома № 63А по улице Воровского.

5 апреля — напротив дома № 1В по Копейскому шоссе.

12 апреля — напротив дома № 126 по улице Братьев Кашириных.

Водителей просят внимательно планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU