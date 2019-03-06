Названа причина перенесения Ильменского фестиваля в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-06T09:12:22+03:00

В этом году барды соберутся на пару недель позже

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Ежегодный всероссийский фестиваль авторской песни в этом году пройдет позже обычного — с 28 по 30 июня. А традиционно его проводили в начале месяца.

— Главной причиной переноса сроков являются погодные условия: к концу месяца высока вероятность повышения дневных и ночных температур и уменьшения количества осадков, — написали организаторы на официальном сайте фестиваля.

Кроме того, новые сроки будут удобны поклонникам бардовской песни из Сибири. Из Миасса они смогут сразу поехать на Грушинский фестиваль, который пройдет под Самарой.

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ИСТОЧНИК KP.RU