2019-03-06T10:40:43+03:00
Общество

Надоело гадать — пошла грабить: цыганка-рецидивистка из Зауралья получила срок за нападение на старушек в Челябинске

Своих жертв она избивала и пугала ножом
Лидия ПЕСКОВА
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С каждым разом цыганка становилась опаснее и наглее.С каждым разом цыганка становилась опаснее и наглее.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Цыганка из Курганской области, уже сидевшая за наркотики, решила повысить свою «квалификацию» и пошла на разбой. За три месяца женщина избила и ограбила несколько человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

28-летняя женщина выслеживала на улице старушек, а потом нападала на них в подъездах. Так, на ул. Солнечной отобрала у 63-летней глухонемой 12 тыс. рублей. В подъезде дома по ул. Краснознаменной повалила на пол 88-летнюю пенсионерку, избила и сняла золотые сережки. На проспекте Победы зашла в квартиру за 80-летней старушкой, сломала той руку и забрала кошелек. Позже неподалеку постучала в дверь к 81-летней пенсионерке и, приставив нож к ее горлу, получила еще 35 тыс. рублей.

— За несколько месяцев до этой серии преступлений цыганка освободилась из мест не столько отдаленных, где отбывала срок за незаконный оборот наркотических средств. За нападение на старушек суд приговорил женщину к 8,5 годам колонии, — говорят в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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