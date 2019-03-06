Житель Магнитогорска ворвался с ножом в магазин

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-06T10:44:08+03:00

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Инцидент произошел 5 марта в одном из алкомаркетов в центре города. В торговом зале между продавцом и покупателем разгорелся конфликт. На глазах у посетителей и сотрудников магазина словесная перепалка переросла в драку. Первым распустил руки продавец. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы происшествия.

— В магазине было много мужчин. Продавцы бегали туда-сюда, но ни один не предложил разнять двух людей, — пишет в группе в «ВКонтакте» свидетельница событий.

Из-за чего произошла перепалка — неизвестно. После драки обиженный покупатель ушел. Но вскоре вернулся обратно с ножом. Мужчина размахивал холодным оружием, угрожал и требовал позвать обидчика, который предусмотрительно спрятался в подсобку. Перепуганные сотрудники алкомаркета вызвали полицию. Однако хулиган успел скрыться до приезда патрульной машины.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU