Серийный вор обокрал несколько торговых комплексов Челябинска

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-06T11:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж в Челябинске. 31-летний горожанин промышлял в торговых комплексах Калининского района. Пока продавец консультировала покупателей, тот подходил к кассе и буквально на ощупь вытаскивал выручку. Кадры его вылазок засняли видеокамеры.

Вор работал несколько месяцев. Ущерб от его краж оценили в 100 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина был без определенного места жительства. Но не бродягой в привычном понимании, а просто скитался по съемным квартирам. Например, чтобы задержать его, оперативники нашли арендованную им жилплощадь в Екатеринбурге.

— Установлена его причастность к 11 кражам. Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас он в изоляторе, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU