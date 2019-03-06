Серийный вор обокрал несколько торговых комплексов Челябинска
Полицейские задержали подозреваемого в серии краж в Челябинске. 31-летний горожанин промышлял в торговых комплексах Калининского района. Пока продавец консультировала покупателей, тот подходил к кассе и буквально на ощупь вытаскивал выручку. Кадры его вылазок засняли видеокамеры.
Вор работал несколько месяцев. Ущерб от его краж оценили в 100 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина был без определенного места жительства. Но не бродягой в привычном понимании, а просто скитался по съемным квартирам. Например, чтобы задержать его, оперативники нашли арендованную им жилплощадь в Екатеринбурге.
— Установлена его причастность к 11 кражам. Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас он в изоляторе, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU