2019-03-06T11:37:21+03:00
Происшествия

Серийный вор обокрал несколько торговых комплексов Челябинска

Чтобы не попасться, он постоянно менял место жительства
Андрей АБРАМОВ
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Серийному похитителю удалось разжиться деньгами и техникой на 100 тысяч рублей. Фото: Мила СТРИЖСерийному похитителю удалось разжиться деньгами и техникой на 100 тысяч рублей. Фото: Мила СТРИЖ
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Полицейские задержали подозреваемого в серии краж в Челябинске. 31-летний горожанин промышлял в торговых комплексах Калининского района. Пока продавец консультировала покупателей, тот подходил к кассе и буквально на ощупь вытаскивал выручку. Кадры его вылазок засняли видеокамеры.

Вор работал несколько месяцев. Ущерб от его краж оценили в 100 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина был без определенного места жительства. Но не бродягой в привычном понимании, а просто скитался по съемным квартирам. Например, чтобы задержать его, оперативники нашли арендованную им жилплощадь в Екатеринбурге.

— Установлена его причастность к 11 кражам. Ему грозит до пяти лет колонии. Сейчас он в изоляторе, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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