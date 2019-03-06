2019-03-06T11:45:11+03:00
Общество

Где в Челябинске вколоть питомцу бесплатную прививку от бешенства

В жэках по месту жительства целый месяц будут работать ветеринары
Лидия ПЕСКОВА
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Прививка от бешенства спасет жизнь и вам. и питомцу.Прививка от бешенства спасет жизнь и вам. и питомцу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С понедельника, 11 марта, в Челябинске начнут ставить прививки от бешенства. Жители мегаполиса могут привить домашних питомцев: кошек или собак. И при том совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

С начала года в Челябинской области зарегистрировано десять случаев бешенства. Это заболевание очень опасно для зверей и самого человека — вирус бешенства убивает. Подхватить его можно от больных грызунов, собак и кошек при укусе животного или если слюна попадет на слизистые или ранку.

— Чтобы бешенства было меньше, на границах лесных угодий раскладывают «съедобную» вакцину. Сельскохозяйственных животных прививают в обязательном порядке, домашних — по желанию, — говорят в Россельхознадзоре.

С 11 марта по 7 апреля в Челябинске проходит месячник по борьбе с бешенством. Специалисты челябинской областной ветеринарной станции по расписанию будут бесплатно ставить вакцины во всех районах Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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