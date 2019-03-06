2019-03-06T12:20:31+03:00
Общество

Старинный храм восстановят в Челябинской области

В 90-е здание сгорело и теперь превратилось в руины
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Храм XIX века восстановят в Челябинской области. Фото: пресс-служба депутата Анатолия ЛитовченкоХрам XIX века восстановят в Челябинской области. Фото: пресс-служба депутата Анатолия Литовченко
Изменить размер текста:

В селе Мордвиновка Увельского района планируют восстановить храм. На встрече с депутатом Анатолием Литовченко митрополит Челябинский и Миасский Григорий обсудил реконструкцию. Церковь была построена в XIX веке, но ныне от нее остались руины.

Жители села собрали подписи за возрождение церкви. Нашелся инвестор, готовый пожертвовать деньги на реконструкцию. Храм в честь святого Архистратига Михаила построен в 1887 году по проекту архитектора Константина Тона. Он известен тем, что разработал русско-византийский стиль» храмового зодчества.

До революции при храме действовала церковно-приходская школа. После октябрьского переворота в помещении устроили клуб, а в 1990 году в храме произошел пожар. На стенах сохранились лики Троицы и ангелов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженец Челябинска получил танцевальную премию из рук принца Чарльза
Полиция установила скрытое наблюдение за преступниками, чтобы остановить банду квартирных воров в Челябинской области
У «Трактора» сделают зону для занятий с собаками, а на Университетской набережной появится футбольное поле
Житель Магнитогорска продавал садоводам семена несуществующих овощей
Парень инсценировал нападение на себя, чтобы подставить знакомого в Челябинской области
Где в Челябинске вколоть питомцу бесплатную прививку от бешенства
Серийный вор обокрал несколько торговых комплексов Челябинска
Вместо арестованного мэра Чебаркуля назначен новый управленец
В Челябинской области зреет новый мусорный коллапс
Житель Магнитогорска ворвался с ножом в магазин
Надоело гадать — пошла грабить: цыганка-рецидивистка из Зауралья получила срок за нападение на старушек в Челябинске
Бывший глава Челябинска Сергей Давыдов может снова стать фигурантом уголовного дела
Потасовка водителей маршруток спровоцировала пробку в центре Челябинска
В Челябинске пьяный водитель иномарки разбил популярную автобургерную
Названа причина переноса Ильменского фестиваля в Челябинской области
В трех районах Челябинска ограничат движение из-за демонтажа рекламных конструкций
Бензин и дизель в Челябинске продолжают дешеветь
СМИ сообщили о задержании крупного чиновника в Магнитогорске
Названы дороги в Челябинске, на которые потратят миллиард рублей в этом году
Снежным кучам Челябинска могут посвятить коктейль в модном баре
Требуются мошенники: в Челябинске набирают на работу людей, готовых обманом подсовывать кредиты
МЧС предупреждает: на Челябинск обрушится штормовой ветер и дождь с мокрым снегом