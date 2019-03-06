Старинный храм восстановят в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-06T12:20:31+03:00

В 90-е здание сгорело и теперь превратилось в руины

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В селе Мордвиновка Увельского района планируют восстановить храм. На встрече с депутатом Анатолием Литовченко митрополит Челябинский и Миасский Григорий обсудил реконструкцию. Церковь была построена в XIX веке, но ныне от нее остались руины.

Жители села собрали подписи за возрождение церкви. Нашелся инвестор, готовый пожертвовать деньги на реконструкцию. Храм в честь святого Архистратига Михаила построен в 1887 году по проекту архитектора Константина Тона. Он известен тем, что разработал русско-византийский стиль» храмового зодчества.

До революции при храме действовала церковно-приходская школа. После октябрьского переворота в помещении устроили клуб, а в 1990 году в храме произошел пожар. На стенах сохранились лики Троицы и ангелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU