Житель Магнитогорска продавал садоводам семена несуществующих овощей
Владелец фирмы из Магнитогорска, которая занимается фасовкой семян, обманывал покупателей, предлагая им семена несуществующих овощей, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.
— Чтобы увеличить продажи, он придумывал красивые названия. Например, огурец «Зозуля японская», редька «Японская красная», тыква «Желтый центнер», капуста «Китайская Чин-Чин». И торговля шла, пока подлог не заметили специалисты, — замечают в пресс-службе.
Сортов с такими названиями в природе не существует. Нет их и в государственном реестре семян, разрешенных к продаже в России. А значит, предприниматель нарушает закон.
Владельца фирмы обязали изменить информацию на упаковке. А садоводам Россельхознадзор советует проверять документы на предложенные семена и сверять их названия с перечнем из реестра.
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ИСТОЧНИК KP.RU