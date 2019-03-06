2019-03-06T12:29:42+03:00
Общество

Житель Магнитогорска продавал садоводам семена несуществующих овощей

Красивые названия помогали ему поднять продажи
Лидия ПЕСКОВА
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Продавец решил удивить покупателей не качеством своих семян, а названием.Продавец решил удивить покупателей не качеством своих семян, а названием.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Владелец фирмы из Магнитогорска, которая занимается фасовкой семян, обманывал покупателей, предлагая им семена несуществующих овощей, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

— Чтобы увеличить продажи, он придумывал красивые названия. Например, огурец «Зозуля японская», редька «Японская красная», тыква «Желтый центнер», капуста «Китайская Чин-Чин». И торговля шла, пока подлог не заметили специалисты, — замечают в пресс-службе.

Сортов с такими названиями в природе не существует. Нет их и в государственном реестре семян, разрешенных к продаже в России. А значит, предприниматель нарушает закон.

Владельца фирмы обязали изменить информацию на упаковке. А садоводам Россельхознадзор советует проверять документы на предложенные семена и сверять их названия с перечнем из реестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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