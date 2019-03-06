2019-03-06T12:50:42+03:00
Общество

У «Трактора» сделают зону для занятий с собаками, а на Университетской набережной появится футбольное поле

Как еще изменится Челябинск этим летом
Андрей АБРАМОВ
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В Калининском районе Челябинска грядущим летом преобразят несколько зон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНВ Калининском районе Челябинска грядущим летом преобразят несколько зон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Улица Университетская набережная в Челябинске долгие годы остается спортплощадкой под открытым небом для жителей «северка». Вот только со строительством «Академа» и дорожными преобразованиями улица стала уж больно недружелюбна к пешеходам. «Зебр» нет на километры пути, вдоль асфальтированного тротуара колосится бурьян. Но есть надежда, что этим летом ситуация изменится.

В России идет проект «Городская среда». Выделяют большие деньги на преобразование скверов, парков и пешеходных зон. Под нее попала Университетская набережная и еще пару участков в Калининском районе.

1. Зона по ул. 40-летия Победы от Кашириных до Университетской набережной. Обещают пешеходную зону, площадку для мероприятий, цветочные композиции.

2. Университетская Набережная от Молодогврадейцев до Родника. Тропинки для прогулок, зоны активного отдыха, обустройство футбольного поля с искусственным покрытием.

Вот какие места в Калининском районе ждут преобразования. Проект: администрация Калининского района Челябинска

Вот какие места в Калининском районе ждут преобразования. Проект: администрация Калининского района Челябинска

3. Зеленая зона у арены «Трактор» в районе нового жилого комплекса. Планируют кинологическую площадку, зоны для тихого и активного отдыха.

4. Улица Кирова от «Теплотеха» до филармонии. Обновление парапетов моста, создание прогулочной зоны.

— По итогу голосования на нашем сайте и в соцстеях в первую очередь в нашем районе в этом году будет благоустроена прогулочная зона по ул. Университетская Набережная, — добавили в администрации Калининского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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