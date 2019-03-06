Уроженец Челябинска получил танцевальную премию из рук принца Чарльза

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-06T13:22:57+03:00

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Престижную танцевальную премию National Dance 28-летнему Вадиму Мунтагирову вручил старший сын королевы Великобритании принц Чарльз. Церемония награждения проходила в Лондоне на сцене королевского театра Ковен-Гарден.

— Спасибо за эту награду ! Это честь для меня! Я благодарю удивительных людей, которые поддерживали и поддерживают меня. Спасибо танцорам Royal Ballet за отличную обстановку. И, конечно, учителям, которые присматривают за мной. Без них это было бы невозможно, — написал на своей страничке в Инстаграм Вадим Мунтагиров.

Народный артист России Вадим Мунтагиров родился в семье артистов Челябинского театра оперы и балета. Вадим окончил Пермское хореографическое училище и получил приглашение продолжить учебу в Великобритании. Последние пять лет он исполняет ведущие партии на главной королевской сцене Лондона — Ковент-Гардене. В столице Южного Урала у знаменитого танцора живет родная сестра Элеонора — солистка балета Челябинского оперного театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU