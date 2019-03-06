Авиадебошира сняли с рейса в Магнитогорске
5 марта капитан самолета, который должен был вылететь из Магнитогорска в Москву, попросил помощи полиции. На борт поднялся неадекватный пассажир: грубил и матерился на экипаж. Поведения объяснялось просто — мужчина был пьян.
С рейса его сняли и доставили в дежурную часть. Составили протокол за появление пьяным в общественном месте. Ему грозит штраф до 1 000 рублей или до 15 суток ареста.
— Пассажир публично оскорбил нецензурной бранью сотрудников полиции. Следователями Магнитогорского следственного отдела на транспорте рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU