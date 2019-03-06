2019-03-06T14:36:19+03:00
Происшествия

Авиадебошира сняли с рейса в Магнитогорске

На него могут завести уголовное дело
Андрей АБРАМОВ
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Авиадебошира сняли с рейса Магнитогорск-Москва. Фото: Иван ВИСЛОВАвиадебошира сняли с рейса Магнитогорск-Москва. Фото: Иван ВИСЛОВ
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5 марта капитан самолета, который должен был вылететь из Магнитогорска в Москву, попросил помощи полиции. На борт поднялся неадекватный пассажир: грубил и матерился на экипаж. Поведения объяснялось просто — мужчина был пьян.

С рейса его сняли и доставили в дежурную часть. Составили протокол за появление пьяным в общественном месте. Ему грозит штраф до 1 000 рублей или до 15 суток ареста.

— Пассажир публично оскорбил нецензурной бранью сотрудников полиции. Следователями Магнитогорского следственного отдела на транспорте рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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