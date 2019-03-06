Опасные игры: в Челябинске подросток вскарабкался до 11 этажа по стене дома

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-06T20:28:06+03:00

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Сегодня, 6 марта, в Челябинске жители микрорайона «Парковый» наблюдали картину, от которой замирало сердце. Подросток карабкался по стене высотки. Он перелезал с одного балкона на другой без всякой страховки. По словам очевидцев, мальчишка добрался до 11 этажа. С ним был его друг, но он пролез меньше. Взрослые пытались остановить опасную игру. Но им это не удалось.

— Мальчику лет 10-13. Убежал в соседний двор (ул. Шмакова, 27), когда за ним начали подниматься взрослые и кричать, чтоб слезал. Видимо, лазить решил не в том дворе, где живет с родителями, — рассказала жительница «Паркового» в группе в ВК.

Инцидент произошел в доме №27 по ул. Шмакова. Очевидцы выложили в группе «Парковый Челябинск» фото в надежде, что «альпиниста» узнают родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU