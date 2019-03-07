В Челябинской области заборы вдоль тротуаров превращают в уродливые рекламные стенды
Многие жители Челябинской области ненавидят серые заборы вдоль тротуаров и повсеместную отвратительную рекламную расклейку. Так вот в Миассе додумались объединить их. Получился «городской информационный стенд». Бесплатная расклейка объявлений на нем запрещена, а точнее «не рекомендована», иначе — штраф. Так и написано на одном из объявлений. Ведь это не какие-то там фонарные столбы и двери подъездов!
— Читала, что губернатор выделил 38 миллионов на дизайн-код и благоустройство Миасса. Чтобы город был современным и уникальным. В это же время прямо напротив администрации и в целом по городу наблюдаю такое безобразие. Это тоже часть дизайн-кода? Как вообще администрация дала разрешение на размещение такой помойки прямо по проспекту? А если не давала такого разрешения, почему это тут висит уже несколько дней? Стыдно за город, — анонимно высказалась жительница Миасса в соцсети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU