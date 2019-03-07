Продавцы Челябинска уверены: 31 февраля существует

СЕГОДНЯ 04:26 2019-03-07T04:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Интересные сроки годности обнаружили жители Челябинска на продуктах, купленных в сетевых магазинах. Так, на упаковке с мандаринами указано, что их нужно съесть до 30 февраля 2019 года. А булку хлеба под названием «Свежий» — до 31 февраля. Забавными находками горожане поделились в соцсетях.

— Это что за календарь Майя?! — удивляются челябинцы.

— Не хотят с зимой расставаться, — прокомментировал подписчик группы «Подслушано ЧМЗ».

Это не шутка продавца или производителя. Скорее всего, ошибка оператора компьютера, проставляющего даты. Однако, промахнулись аж на целых три дня...

Вот такие мандарины продают на ЧМЗ. Фото: vk.com/chel4m3

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU