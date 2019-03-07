Из-за грядущих саммитов-2020 в Челябинске поменяли начальство ГИБДД

СЕГОДНЯ 04:54 2019-03-07T04:54:02+03:00

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В среду, 6 марта, в Челябинске поменяли руководителей сразу двух подразделений ОГИБДД. Кадровые перестановки в полиции объясняют необходимостью тщательной подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Начальником отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД) УМВД по Челябинску теперь является 49-летний полковник полиции Андрей Харцызов. До этого он служил замом начальника ДПС в областном УГИБДД.

Командиром полка дорожно-патрульной службы города стал подполковник полиции 38-летний Александр Гайде. На эту должность он пришел с должности заместителя полка ДПС ГИБДД УМВД по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU