2019-03-07T06:39:27+03:00
Общество

Жительница Челябинска объявила войну расклейщикам объявлений

Она хочет создать Совет по борьбе с незаконной рекламой
Ирина КАРЕЛИНА
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Кто-то клеит, а кто-то сдирает. Фото: vk.com/chisto_menКто-то клеит, а кто-то сдирает. Фото: vk.com/chisto_men
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30-летняя жительница Челябинска Валентина Гололобова в одиночку сражается с засильем рекламы в своем микрорайоне. Бой неравный: десятки расклейщиков объявлений против нее одной. Но она не унывает, придумывает новые способы защиты стен города от клея и клочков бумаги. Своей историей женщина поделилась в письме челябинскому Чистомэну.

— Хожу по соседним дворам и убираю рекламу с фасадов, со стен подъездов, с остановок, столбов и деревьев. Иногда встречаюсь с расклейщиками и пытаюсь до них донести аморальность их беспорядочной расклейки. Некоторые из них здравомыслящие, но сталкиваюсь и с неоправданной агрессией в свою сторону, — рассказывает Валентина.

На войне, как говорится, все средства хороши. Вот и борцу за чистоту часто приходится идти на обман.

— Говорю, что тут работает бригада, которая убирает в течении дня все объявления, расклеенные в неположенных местах. Якобы, она пишет в администрацию заявления, фирму штрафуют, и она не оплачивает работу расклейщика. Звонила по объявлениям и жаловалась, что клеят на дверь, а это вандализм. Нам всю дверь уляпали. Сил больше нет в холод размачивать водой и соскребать эти бумажные ошметки. Звонила компании, которая расклейщиков нанимает. Отвечают, что у них нет правил, куда можно и нельзя клеить. В администрации тоже ничего толком не говорят. Сил и времени не хватает в одиночку справляться. Может, Совет какой-нибудь можете дать?

Каждый день, гуляя с ребенком, Валентина срывает десятки рекламных объявлений, уродующих город. Но, как выяснилось из комментариев к ее посту, она не одна. Горожане поделились своими методами борьбы.

— Я регулярно обдираю рекламу по пути на работу и обратно. До некоторых рекламодателей доходит, что их мусор провисит недолго, и они нового не вешают. За один рекордный день я снял больше ста проститутских объявлений одного борделя на двухкилометровом участке. Больше таких массовых поклеек не было. Денежки-то считают, — написал Сергей Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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