2019-03-07T06:48:57+03:00
Общество

Ясновидящую из Челябинской области наказали за титулы

Дамочка не смогла подтвердить свои звания документально
Лидия ПЕСКОВА
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«Сильный маг» оказалась слабее рядовых сотрудников антимонопольной службы.«Сильный маг» оказалась слабее рядовых сотрудников антимонопольной службы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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«Сильного мага» из Челябинской области оштрафовали за ненадлежащую рекламу в газете. Женщина не смогла подтвердить ни один из указанных в рекламе титулов, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Расхваливая свою квалификацию, ясновидящая не скупилась на красивые обороты речи. Называла себя «сильным магом», «посвященным магистром высшей степени» и указывала на то, что имеет регистрацию в Международной академии ясновидения. Однако документально ни один из этих титулов подтвердить не смогла.

В ее дипломе, который также у здравомыслящего человека должен вызвать вопросы, говорится лишь о присвоении степени магистра народной медицины.

— За нарушение рекламного законодательства ясновидящую оштрафовали, — замечают в УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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