Ясновидящую из Челябинской области наказали за титулы
«Сильного мага» из Челябинской области оштрафовали за ненадлежащую рекламу в газете. Женщина не смогла подтвердить ни один из указанных в рекламе титулов, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.
Расхваливая свою квалификацию, ясновидящая не скупилась на красивые обороты речи. Называла себя «сильным магом», «посвященным магистром высшей степени» и указывала на то, что имеет регистрацию в Международной академии ясновидения. Однако документально ни один из этих титулов подтвердить не смогла.
В ее дипломе, который также у здравомыслящего человека должен вызвать вопросы, говорится лишь о присвоении степени магистра народной медицины.
— За нарушение рекламного законодательства ясновидящую оштрафовали, — замечают в УФАС.
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ИСТОЧНИК KP.RU