В одном из алкомаркетов Челябинска покупателю пришлось раздеться перед продавцом
Инцидент произошел в одном из алкомаркетов города 5 марта. Продавцы заметили, что покупатель-мужчина украл и спрятал в кармане палку колбасы. Из-за этого ему пришлось раздеться, сообщают в социальных сетях очевидцы.
Сначала сотрудники магазинчика попросили мужчину вернуть украденное. Однако тот не признался в проступке и все отрицал. Тогда продавцы вызвали на подмогу группу быстрого реагирования и закрыли входные двери. Колбасу все же пришлось отдать, а заодно и раздеться — пришлось проверить, не прикарманил ли вор что-то еще.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU