2019-03-07T07:37:42+03:00
Общество

В одном из алкомаркетов Челябинска покупателю пришлось раздеться перед продавцом

У подозрительного мужчины искали похищенные продукты
Лидия ПЕСКОВА
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Скандал закончился вызовом силовиков.Скандал закончился вызовом силовиков.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Инцидент произошел в одном из алкомаркетов города 5 марта. Продавцы заметили, что покупатель-мужчина украл и спрятал в кармане палку колбасы. Из-за этого ему пришлось раздеться, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Сначала сотрудники магазинчика попросили мужчину вернуть украденное. Однако тот не признался в проступке и все отрицал. Тогда продавцы вызвали на подмогу группу быстрого реагирования и закрыли входные двери. Колбасу все же пришлось отдать, а заодно и раздеться — пришлось проверить, не прикарманил ли вор что-то еще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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