2019-03-07T10:50:23+03:00
Происшествия

Заколола шампуром. Вынесен приговор челябинке, убившей бойфренда

Суд приговорил ее к шести с половиной годам за преступление, сове6ршенное в пьяном виде
Ольга АНТОНОВА
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И шампур в руках разъяренного человека становится смертельным оружием.И шампур в руках разъяренного человека становится смертельным оружием.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Драма на берегу озера Касарги разыгралась в июле прошлого года. В тот вечер компания из двух молодых людей и девушки приехала отдохнуть, пожарить шашлыки. Отдыхающие выпивали. Слово за слово: уже ночью между 26-летней девушкой и 25-летним парнем вспыхнул ссора. По версии следствия, парочка рассталась, и обиженная не могла с этим смириться.

Дама разъярилась и начала избивать руками и ногами пьяного парня. А потом, вооружившись шампуром для шашлыка, пырнула несчастного. Молотила нещадно. Как установило следствие, металлический пруток попал в лицо, плечо и жизненно важные органы — в живот и грудную клетку слева. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области подчеркивают, что девушка умышленно калечила парня.

С истекающим кровью молодым человеком протрезвевшая компания ринулась в больницу. В операционной раненый и умер тем же утром.

За умышленное убийство подсудимая проведет шесть с половиной лет в колонии. Кроме того, родственникам убитого она должна выплатить более миллиона рублей компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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