2019-03-07T11:31:16+03:00
Общество

Масленица пришла! Челябинцы сожгут чучело надоевшей зимы

Отведать блинков и сплясать под гармошку в выходные можно во всех парках города
Ольга АНТОНОВА
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Масленица пришла. Гуляй, народ!Масленица пришла. Гуляй, народ!Фото: Олег УКЛАДОВ
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На главной площади Горсада имени А. С. Пушкина уже установили огромный, гладко оструганный, столб. В масленичные гуляния каждый желающий примерит амплуа Тарзана и вскарабкается за подарком, привязанным к маковке. Масленичные гуляния, предваряющие строгий сорокадневный Пост у православных христиан, — один из любимых челябинцами праздник. А главное угощение — блины — символ весеннего солнца.

9 и 10 марта объесться блинками можно во всех парках Челябинска.

9 марта. Горсад. 12.00. Бой мешками, состязания силачей, метание веников. Всех угостят огромным пряником. В 15.00 — сжигание чучела Зимы.

9 марта. ЦПКиО им. Гагарина. 12.00. Праздник развернется на всех площадках. Герои праздника — Царь Горох и его помощник скоморох Емеля, ряженые, шоу силачей. Приз победителю — мешок муки в 30 кило.

Ловкачам предстоит покорять ледяной столб. Победителя ждет приз — телевизор. Сожжение чучела запланировано на 15-00.

9 марта. Сквер по ул. Молодогвардейцев. 12.00. Ожидается прилет «инопланетных гостей» из Вселенной — трансформеров.

9 марта. Парк им. Тищенко. 12.00. Конкурсы, игры и розыгрыши призов. Сжигание чучела — 12.00.

10 марта. Сад Победы. 12.00. Народные игры, угощение блинами, сжигание чучела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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