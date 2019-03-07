Масленица пришла! Челябинцы сожгут чучело надоевшей зимы

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-07T11:31:16+03:00

Отведать блинков и сплясать под гармошку в выходные можно во всех парках города

Изменить размер текста: A A

На главной площади Горсада имени А. С. Пушкина уже установили огромный, гладко оструганный, столб. В масленичные гуляния каждый желающий примерит амплуа Тарзана и вскарабкается за подарком, привязанным к маковке. Масленичные гуляния, предваряющие строгий сорокадневный Пост у православных христиан, — один из любимых челябинцами праздник. А главное угощение — блины — символ весеннего солнца.

9 и 10 марта объесться блинками можно во всех парках Челябинска.

9 марта. Горсад. 12.00. Бой мешками, состязания силачей, метание веников. Всех угостят огромным пряником. В 15.00 — сжигание чучела Зимы.

9 марта. ЦПКиО им. Гагарина. 12.00. Праздник развернется на всех площадках. Герои праздника — Царь Горох и его помощник скоморох Емеля, ряженые, шоу силачей. Приз победителю — мешок муки в 30 кило.

Ловкачам предстоит покорять ледяной столб. Победителя ждет приз — телевизор. Сожжение чучела запланировано на 15-00.

9 марта. Сквер по ул. Молодогвардейцев. 12.00. Ожидается прилет «инопланетных гостей» из Вселенной — трансформеров.

9 марта. Парк им. Тищенко. 12.00. Конкурсы, игры и розыгрыши призов. Сжигание чучела — 12.00.

10 марта. Сад Победы. 12.00. Народные игры, угощение блинами, сжигание чучела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU