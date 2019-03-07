Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили предложение об индексации пенсий

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-07T12:54:16+03:00

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В четверг, 7 марта, на внеочередном заседании Законодательного Собрания Челябинской области депутаты заочно одобрили федеральный законопроект об индексации пенсий.

С таким предложением выступил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Глава государства поручил властям устранить несправедливость, с которой столкнулись граждане после индексации пенсий.

После заседания председатель ЗСО Владимир Мякуш пояснил важность новации:

— Мы поддержали проект федерального закона, который определяет порядок индексации пенсий неработающим пенсионерам. Данный законопроект — оперативная реакция на поручения, которые озвучил президент в своем Послании Федеральному Собранию. Глава государства назвал недопустимой ситуацию, когда размер социальной доплаты к пенсии уменьшался в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превышал прожиточный минимум. Законопроект оперативно внесен в парламент страны, направлен в регионы для обратной связи. Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали инициативу, положительный отзыв направлен в Госдуму.

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ИСТОЧНИК KP.RU