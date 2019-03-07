Жители Магнитогорска засомневались в величии Наполеона

СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-07T19:09:27+03:00

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Многие дети безоговорочно верят учителю и написанному в учебнике. А их родители любую фразу из книжки готовы оспорить и осмеять. Так и случилось с учебником математики для четвертого класса Башмакова — Нефедовой.

Житель Магнитогорска нашел в нем задачу, которая начинается с таких слов: «Наполеон читал со скоростью 2000 слов в минуту…» И этому не поверил: получается слишком быстро. Своим сомнением папа поделился в социальных сетях. Мнения земляков разделились. Одни не верят, что даже великий Наполеон мог читать с такой скоростью. Другие шутят:

— В России скорочтение гораздо выше, чем у французов! Вы видели в банках людей, изучающих договоры? Некоторым хватает и микросекунды просмотра, чтобы поставить подпись.

Средняя скорость чтения взрослого человека, по данным Википедии, 201 слово в минуту (при разбросе значений от 60 до 378 слов). Скорочтением называют способность читать до 600 слов в минуту. Скорость чтения более тысячи слов в минуту квалифицируют не как чтение, а как «просмотр». Однако Наполеон, по словам очевидцев, на самом деле мог проглядывать за минуту около двух тысяч слов.

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ИСТОЧНИК KP.RU