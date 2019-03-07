Жители Челябинска увидят боевые трофеи из Сирии

СЕГОДНЯ 19:29 2019-03-07T19:29:21+03:00

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Министерство обороны России везет в Челябинск необычную выставку — технику и оружие, захваченные у различных группировок во время боевой операции в Сирии.

После праздничных выходных, 12 марта, в город прибудет целый эшелон с уникальными экспонатами. Это десять открытых платформ с тяжелой техникой, три вагона с холодным и огнестрельным оружием, боеприпасами и самодельными бомбами, а также средствами связи, экипировкой и сухпайками.

Челябинцы смогут увидеть, к примеру, танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль», собранный на базе Jeep Grand Cherok.

Выставка приурочена к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU