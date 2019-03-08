Жительница Магнитогорска из разрушенного дома пошла на «Давай поженимся»
В шоу «Давай поженимся» 7 марта участвовала жительница Магнитогорска Наталья Долматова, которая жила в доме по проспекту Карла Маркса, 164. В нем 31 декабря прогремел взрыв, который унес жизни 39 человек. Эпицентр был в седьмом подъезде, а участница выпуска жила в пятом.
По сценарию шоу, за сердце Натальи боролись три жениха. Причем двое из них также из Магнитогорска.
— За час до трагедии меня разбудила собака. Мы погуляли, но у нее паника не прекратилась. Только легла, задремала, и произошел хлопок, затряслись стены, задрожало все вокруг, фотографии со стен попадали. Мы с дочкой соскочили, ничего не могли понять. Стала звонить в службу спасения, объясняла, что обрушился дом. Вышла на улицу и ринулась к обрушению.Там уже три парня помогали, — рассказала жительница Магнитогорска телезрителям.
В финале Наталья выбрала себе молодого человека из ее же города. О нем известно, что он занимается кредитованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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