2019-03-08T19:18:05+03:00
Спорт

Спортсменка из Кургана уже завоевала на Универсиаде три медали в лыжном ориентировании

На счету Марины Вяткиной два «золота» и «серебро»
Алексей МИКУШИН
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Марина Вяткина. Фото: личная страница героя в социальных сетях.Марина Вяткина. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
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Воспитанница тренера Галины Воропаевой зауральской спортшколы (ДЮСШ №5) блестяще выступила в трех видах программы XXIX Всемирных зимних студенческих игр.

Марина Вяткина заняла второе место на спринтерской дистанции. На следующий день в гонке преследования Марина сумела завоевать «золото», почти на две минуты опередив соперниц.

В смешанной эстафете в паре с Сергеем Горлановым Марина Вяткина снова выигрывает золотую медаль. Шанс подняться на пьедестал почета будет и 10 марта. В Красноярске в этот день ориентировщики будут соревноваться на средней дистанции.

19-летняя Марина Вяткина уже становилась призером первенств мира и Европы по лыжному ориентированию.

— Атмосфера потрясающая, чувствуется поддержка каждого зрителя, и это волшебно! Сразу ощущается вся серьезность и ответственность таких стартов! Очень рада, что людям действительно интересен наш вид спорта, что они приходят посмотреть на нас и подержать за нас кулачки, покричать на финише, — поделилась впечатлениями Марина Вяткина.

С четырьмя золотыми медалями российские ориентировщики лидируют в командном зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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