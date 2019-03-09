Мошенник похитил у пенсионерки 80 тыс. рублей, прикинувшись двойником ее дочери в Челябинской области
В Кунашакском районе 70-летняя пенсионерка перевела 80 тысяч мошеннику, который прикинулся ее дочерью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина создал фейковую страницу в социальных сетях, которая была очень похожа на настоящую страницу дочери жертвы. После этого он попросил взаймы деньги. Пенсионерка сообщила мошеннику реквизиты своего счета в банке, после чего преступник перевел деньги на собственный счет.
— Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление личности, поиск и задержание подозреваемого в совершении указанного преступления, — говорят в главке.
Возбуждено уголовное дело. Преступника уже ищут, ему грозят пять лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU