Водитель трамвая помог старушке, упавшей в сугроб на дороге в Челябинске
Эту историю рассказали жители Челябинска в социальных сетях. Инцидент произошел поздно вечером 8 марта.
Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте и чуть было не оказалась под колесами автотранспорта. Бабушка с тростью завязла в снегу и упала в сугроб. Это заметил молодой водитель проезжавшего мимо трамвая Артем Сайфулин. Мужчина остановил вагон и вышел на улицу, чтобы помочь старушке подняться.
— Начальству на бабку начхать, а за остановку в неположенном месте могут и наказать, — беспокоятся за водителя горожане.
— Ничего страшного не случилось из-за остановки трамвая на несколько минут. А вот бабулю. Возможно, он спас. Молодец! — возражают другие.
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Водитель трамвая помог старушке поднять из сугруба в Челябинска..Видео: Валерия Каракозова.
ИСТОЧНИК KP.RU