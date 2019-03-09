2019-03-09T11:34:06+03:00
Общество

Водитель трамвая помог старушке, упавшей в сугроб на дороге в Челябинске

Добрый поступок сняли на видео пассажиры
Лидия ПЕСКОВА
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Стоп-кадр видео, снятого на телефон.Стоп-кадр видео, снятого на телефон.
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Эту историю рассказали жители Челябинска в социальных сетях. Инцидент произошел поздно вечером 8 марта.

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте и чуть было не оказалась под колесами автотранспорта. Бабушка с тростью завязла в снегу и упала в сугроб. Это заметил молодой водитель проезжавшего мимо трамвая Артем Сайфулин. Мужчина остановил вагон и вышел на улицу, чтобы помочь старушке подняться.

— Начальству на бабку начхать, а за остановку в неположенном месте могут и наказать, — беспокоятся за водителя горожане.

— Ничего страшного не случилось из-за остановки трамвая на несколько минут. А вот бабулю. Возможно, он спас. Молодец! — возражают другие.

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Водитель трамвая помог старушке поднять из сугруба в Челябинска..Видео: Валерия Каракозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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