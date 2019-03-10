2019-03-10T07:54:52+03:00
Общество

Масленица в Челябинске превратилась в азиатский праздник

Часть горожан осталась недовольна организацией праздника
Андрей АБРАМОВ
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Масленица в Челябинске обернулась восточным праздником Ураза-Байрам.Масленица в Челябинске обернулась восточным праздником Ураза-Байрам.
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Самые масштабные празднования Масленицы в Челябинске проходят в парке Гагарина. Вот и 8 марта там собрались артисты, устроили ярмарку, конкурсы. Однако не все гости праздника остались довольны мероприятием. Людям не понравилось, что русский праздник очень сильно разбавил восточный колорит.

В соцсетях челябинцы оставляют комментарии:

— Стоек с блинами было раз-два и обчелся. Зато много плова и шашлыков. Это уже не Масленица, а Ураза-Байрам.

— В советские годы шашлыки тоже жарили, а вот плов — это что-то новенькое.

Впрочем, не все критически восприняли праздник.

— Да ладно вам ворчать: главное, что сожгли эту зиму и проводили ее, теперь с нетерпением ждем весну!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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