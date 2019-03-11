В Челябинской области рецидивист зашел в незапертый дом и ограбил хозяина

СЕГОДНЯ 05:34 2019-03-11T05:41:06+03:00

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46-летнего жителя Миасса ограбили прямо в собственном доме. Он спокойно смотрел телевизор, как вдруг, через незапертую дверь вошел неизвестный и напал. Грабитель забрал деньги, мобильник и скрылся. Хозяин дома, как только пришел в себя, тут же вызвал полицейских.

Оперативники в течение суток установили и задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый, безработный 30-летний местный житель.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по ней — до семи лет тюрьмы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские напоминают, необходимо соблюдать простые меры безопасности и закрывать двери своего дома. Если же к вам проник преступник, немедленно звоните в полицию по номеру 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU