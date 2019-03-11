В Челябинске во дворе дома вспыхнуло такси
В Металлургическом районе, на улице Сталеваров, утром 10 марта, загорелся автомобиль такси. Полыхающую машину заметили местные жители и вызвали пожарных.
— Пожар начался около 8 часов. Загорелся капот, автомобиль сгорел буквально за три минуты. К счастью, в салоне никого не было. Во дворе сильно пахло резиной, запах чувствовался даже в квартирах на верхних этажах, — рассказали очевидцы в соцсетях.
От огня пострадал припаркованный рядом Chevrolet. У него покорежились фара и бампер.
Огонь потушили за четыре минуты. Фото: Сергей Сульдин, vk.com.
— На место выезжала одна автоцистерна. Пожар потушили за четыре минуты. По предварительным данным, в машине загорелся моторный отсек, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Из-за чего вспыхнуло такси, сейчас выясняют сотрудники МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU