2019-03-11T06:24:28+03:00
Происшествия

В Челябинске во дворе дома вспыхнуло такси

Машина сгорела за несколько минут
Валентина ВАГАНОВА
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У машины загорелся капот. Фото: Сергей Сульдин, vk.com.У машины загорелся капот. Фото: Сергей Сульдин, vk.com.
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В Металлургическом районе, на улице Сталеваров, утром 10 марта, загорелся автомобиль такси. Полыхающую машину заметили местные жители и вызвали пожарных.

— Пожар начался около 8 часов. Загорелся капот, автомобиль сгорел буквально за три минуты. К счастью, в салоне никого не было. Во дворе сильно пахло резиной, запах чувствовался даже в квартирах на верхних этажах, — рассказали очевидцы в соцсетях.

От огня пострадал припаркованный рядом Chevrolet. У него покорежились фара и бампер.

Огонь потушили за четыре минуты. Фото: Сергей Сульдин, vk.com.

Огонь потушили за четыре минуты. Фото: Сергей Сульдин, vk.com.

— На место выезжала одна автоцистерна. Пожар потушили за четыре минуты. По предварительным данным, в машине загорелся моторный отсек, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Из-за чего вспыхнуло такси, сейчас выясняют сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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