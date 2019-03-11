В Челябинской области сотрудники ГИБДД начали охоту на нелегальные маршрутки

СЕГОДНЯ 08:35 2019-03-11T08:42:40+03:00

Инспекторы будут выявлять иностранных водителей, у которых нет соответствующего разрешения на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 11 марта, госавтоинспекторы запустили в области оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка-Нелегал». До конца рабочей недели сотрудники ГИБДД будут выявлять маршрутные такси, которые не допущены к работе на регулярном маршруте, либо курсирующие по несуществующим направлениям. Например, в Челябинске это маршрутки №9 и № 79, в Магнитогорске — №42.

Объектами преследования станут также автобусы с надписями «Экскурсионный», «Ученический», «Автобусное такси» и т.п. С такими обозначениями по Челябинску катаются автобусы 66-го, 85-го и 139-го маршрутов.

— Помимо проверки соблюдений ПДД, будут изучаться экономические аспекты деятельности транспортных предприятий, которые не желают проходить конкурсную процедуру допуска на маршрут, положенную по закону. Также инспекторы будут выявлять водителей-мигрантов, работающих без соответствующих разрешений, и проверять предприятия, взявшие их на работу, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Полицейские просят горожан отказаться от услуг незаконных перевозчиков. А если инспекторы остановят маршрутку для проверки — отнестись к их работе, с пониманием, и при необходимости пересесть в другой транспорт.

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В Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие Маршрутка-Нелегал .

ИСТОЧНИК KP.RU