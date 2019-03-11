Жители Челябинска смогут бесплатно проверить почки в торговом центре

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-11T10:19:35+03:00

А также получить консультацию невролога и эндокринолога

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В этот четверг, 14 марта, во всем мире будут отмечать День почки. В честь праздника челябинцам предлагают «подарить» своим органам медицинскую консультацию. Узнать, все ли в порядке с почками, а также проверить состояние организма в целом, можно будет совершенно бесплатно.

— Жителей города приглашают измерить артериальное давление, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, посетить консультации специалистов: врача по медицинской профилактике, уролога, невролога, эндокринолога. А также получить рекомендации по здоровому питанию и физическим нагрузкам, — рассказала на аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник горздрава Наталья Горлова.

Профилактическая акция пройдет 14 марта, с 12 до 17 часов, в ТРК «Горки».

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ИСТОЧНИК KP.RU