В Челябинске снова завоют тревожные сирены

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-11T10:51:39+03:00

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В конце месяца в области вновь проверят систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится каждый год. Вой сирен южноуральцы услышат в среду, 27 марта.

— Техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с включение всех электросирен, в том числе локальных систем оповещения. Просьба реагировать в штатном порядке, — рассказал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Александр Рымарев на аппаратном совещании в мэрии.

Челябинцев просят не пугаться тревожного сигнала «Внимание всем!» и сохранять спокойствие.

СПРАВКА КП

Сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС и сейчас прозвучит важная информация. Услышав его, обязательно включите телевизор или радиоприемник и прослушайте сообщение. Вам расскажут, что случилось и как нужно действовать. Если находитесь на улице, слушайте информацию из громкоговорителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU