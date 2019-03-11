В Челябинске снова завоют тревожные сирены
В конце месяца в области вновь проверят систему экстренного оповещения на случай ЧС. Она проводится каждый год. Вой сирен южноуральцы услышат в среду, 27 марта.
— Техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с включение всех электросирен, в том числе локальных систем оповещения. Просьба реагировать в штатном порядке, — рассказал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Александр Рымарев на аппаратном совещании в мэрии.
Челябинцев просят не пугаться тревожного сигнала «Внимание всем!» и сохранять спокойствие.
СПРАВКА КП
Сигнал «Внимание всем!» означает, что произошло ЧС и сейчас прозвучит важная информация. Услышав его, обязательно включите телевизор или радиоприемник и прослушайте сообщение. Вам расскажут, что случилось и как нужно действовать. Если находитесь на улице, слушайте информацию из громкоговорителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU