Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-11T12:05:29+03:00

Теперь детей не придется отправлять на операцию в другие регионы России

Изменить размер текста: A A

Уникальную установку получили в подарок хирурги Челябинской областной детской больницы. Урологическая стойка от ведущего производителя эндоскопических аппаратов — немецкой фирмы Karl Storz — позволит медикам проводить сложные операции почек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Чтобы провести маленькому пациенту цистоскопию, челябинским докторам приходилось делать ребенку диагностическую операцию. Новый аппарат упростит их работу. Диагностика внутренних органов будет щадящей. А тем ребятам, кому операция все же нужна, ее будут проводить лапароскопическим методом, без больших разрезов.

— Кроме того, теперь не нужно направлять детей для удаления камней из почек и мочеточников в другие регионы, как это делалось до сих пор. Наши хирурги получили возможность делать это самостоятельно, — говорит детский уролог-андролог ЧОДКБ Иван Филатов.

При помощи нового оборудования в первых же день после установки Иван Филатов провел несколько малоинвазивных операций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU