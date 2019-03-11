2019-03-11T12:05:29+03:00
Общество

Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов

Теперь детей не придется отправлять на операцию в другие регионы России
Лидия ПЕСКОВА
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И работать проще, и заживет быстрее.И работать проще, и заживет быстрее.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уникальную установку получили в подарок хирурги Челябинской областной детской больницы. Урологическая стойка от ведущего производителя эндоскопических аппаратов — немецкой фирмы Karl Storz — позволит медикам проводить сложные операции почек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Чтобы провести маленькому пациенту цистоскопию, челябинским докторам приходилось делать ребенку диагностическую операцию. Новый аппарат упростит их работу. Диагностика внутренних органов будет щадящей. А тем ребятам, кому операция все же нужна, ее будут проводить лапароскопическим методом, без больших разрезов.

— Кроме того, теперь не нужно направлять детей для удаления камней из почек и мочеточников в другие регионы, как это делалось до сих пор. Наши хирурги получили возможность делать это самостоятельно, — говорит детский уролог-андролог ЧОДКБ Иван Филатов.

При помощи нового оборудования в первых же день после установки Иван Филатов провел несколько малоинвазивных операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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