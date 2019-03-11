В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-11T12:41:19+03:00

Наум Орлов (в центре) собрал в драмтеатре яркий и талантливый коллектив. Фото: пресс-служба ЧОУНБ.

Со дня рождения легендарного актера и режиссера исполняется 95 лет

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Театралов зовут на встречу с актерами и режиссерами Челябинского театра драмы. Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения народного артиста РСФСР почетного гражданина Челябинска Наума Орлова и приурочено к году театра в России, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

— Наум Орлов служил художественным руководителем драматического театра с 1973 по 2003 годы. За это время он сумел высоко поднять творческую планку актеров и поставить театр в ряды лучших театров нашей страны. Выдающийся режиссер поставил на челябинской сцене 45 спектаклей, многие из которых стали легендами театра. Сегодня театр носит имя этого уважаемого человека, — замечают в пресс-службе.

Участники встречи также смогут посетить выставку «Эпоха Наума Орлова» и несколько других экспозиций, посвященных Году театра в России.

Памятная встреча состоится в среду, 13 марта, в отделе литературы по искусству ЧОУНБ (зал № 6). Начало в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU