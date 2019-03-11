В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова
Театралов зовут на встречу с актерами и режиссерами Челябинского театра драмы. Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения народного артиста РСФСР почетного гражданина Челябинска Наума Орлова и приурочено к году театра в России, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.
— Наум Орлов служил художественным руководителем драматического театра с 1973 по 2003 годы. За это время он сумел высоко поднять творческую планку актеров и поставить театр в ряды лучших театров нашей страны. Выдающийся режиссер поставил на челябинской сцене 45 спектаклей, многие из которых стали легендами театра. Сегодня театр носит имя этого уважаемого человека, — замечают в пресс-службе.
Участники встречи также смогут посетить выставку «Эпоха Наума Орлова» и несколько других экспозиций, посвященных Году театра в России.
Памятная встреча состоится в среду, 13 марта, в отделе литературы по искусству ЧОУНБ (зал № 6). Начало в 15.00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU