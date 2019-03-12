Влюбленные Магнитогорска не хотят жениться в «ЗАГе»
Именно ЗАГ, а не ЗАГС написано на фасаде. Буква «С» отвалилась. Облицовка разномастной плиткой, граффити, нелепый бордюрчик из кирпичиков, поставленных наискосок…
— Позор! Это Орджоникидзевский зал бракосочетания. Какие ассоциации такой внешний вид ЗАГСа может вызывать!? — возмутилась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Владлена Мындрина.
Многие подписчики группы с ней согласились.
— Точно забегаловка, — прокомментировала Ирина Семечева.
— Даже замуж расхотелось, — написала Екатерина Строкань.
Однако, по словам других горожан, «зато внутри очень красиво». Убогий снаружи, но сказочный внутри. Это так задумано?
«Самый лучший в городе ЗАГС», «Настоящий дворец», «Как в театре», «Лестница — как у золушки на балу», «Огромный зал и музыка из «Эммануэль» — делятся впечатлениями невесты.
Так ЗАГС выглядит внутри. Фото: gk74.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU