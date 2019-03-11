Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигается штормовой ветер
По прогнозу Челябинского гидрометцентра завтра, 12 марта, в регионе ожидается серьезное ухудшение погоды. Будет идти мокрый снег, дождь, ветер усилится до 23 м/c, дороги покроются льдом. Из-за непогоды повысится вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
— Могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, увеличиться количество ДТП, заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — предупреждают в МЧС.
В Челябинской области на завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели напоминают, во время шторма лучше оставаться в здании. Если оказались на улице, то не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями и на остановках, укройтесь от ветра в ближайшем подъезде или магазине. Если оказались в беде, немедленно звоните 101 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU