Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания
Судьба дома на проспекте Карла Маркса, 164, где перед Новым годом прогремел взрыв, и погибли 39 человек, по-прежнему под вопросом. Только после тщательного обследования специалистами, станет ясно, можно ли в нем жить.
Сегодня, 11 марта, на сайте мэрии опубликовали результаты экспертизы, проводимой экспертами «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Они признали дом пригодным для проживания.
— Следующим шагом станет передача документов на государственную экспертизу. Если она утвердит заключение, выданное экспертной организацией, будет выполнен капремонт и благоустройство дворовой территории домов №164 и №164/6. Выдача заключения по результатам госэкспертизы запланирована на 25 марта, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Продолжается подготовка проектно-сметной документации. Окончательное решение по дому вынесут до 1 апреля. Сейчас дом разделен на две части: в нем демонтировали обрушившиеся седьмой и восьмой подъезды.
Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря, обрушился подъезд дома. Основной причиной следователи по-прежнему называют взрыв бытового газа. Под завалами погибли 39 человек. Последним выжившим достали 11-месячного Ванечку Фокина. Кроху экстренно доставили в больницу Москвы. За Ваню молилась вся страна и молитвы помогли — мальчик выздоровел, сейчас он дома, в Магнитогорске. Вместе с родителями обживает новую квартиру.
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Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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