Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания

СЕГОДНЯ 19:47 2019-03-11T19:51:35+03:00

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Судьба дома на проспекте Карла Маркса, 164, где перед Новым годом прогремел взрыв, и погибли 39 человек, по-прежнему под вопросом. Только после тщательного обследования специалистами, станет ясно, можно ли в нем жить.

Сегодня, 11 марта, на сайте мэрии опубликовали результаты экспертизы, проводимой экспертами «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Они признали дом пригодным для проживания.

— Следующим шагом станет передача документов на государственную экспертизу. Если она утвердит заключение, выданное экспертной организацией, будет выполнен капремонт и благоустройство дворовой территории домов №164 и №164/6. Выдача заключения по результатам госэкспертизы запланирована на 25 марта, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Продолжается подготовка проектно-сметной документации. Окончательное решение по дому вынесут до 1 апреля. Сейчас дом разделен на две части: в нем демонтировали обрушившиеся седьмой и восьмой подъезды.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря, обрушился подъезд дома. Основной причиной следователи по-прежнему называют взрыв бытового газа. Под завалами погибли 39 человек. Последним выжившим достали 11-месячного Ванечку Фокина. Кроху экстренно доставили в больницу Москвы. За Ваню молилась вся страна и молитвы помогли — мальчик выздоровел, сейчас он дома, в Магнитогорске. Вместе с родителями обживает новую квартиру.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692144" frameborder="0"></iframe> Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU