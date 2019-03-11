2019-03-11T19:51:35+03:00
Общество

Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания

Окончательное решение по многоэтажке появится до 1 апреля
Валентина ВАГАНОВА
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Обрушившиеся подъезды снесли.Обрушившиеся подъезды снесли.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Судьба дома на проспекте Карла Маркса, 164, где перед Новым годом прогремел взрыв, и погибли 39 человек, по-прежнему под вопросом. Только после тщательного обследования специалистами, станет ясно, можно ли в нем жить.

Сегодня, 11 марта, на сайте мэрии опубликовали результаты экспертизы, проводимой экспертами «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Они признали дом пригодным для проживания.

— Следующим шагом станет передача документов на государственную экспертизу. Если она утвердит заключение, выданное экспертной организацией, будет выполнен капремонт и благоустройство дворовой территории домов №164 и №164/6. Выдача заключения по результатам госэкспертизы запланирована на 25 марта, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Продолжается подготовка проектно-сметной документации. Окончательное решение по дому вынесут до 1 апреля. Сейчас дом разделен на две части: в нем демонтировали обрушившиеся седьмой и восьмой подъезды.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря, обрушился подъезд дома. Основной причиной следователи по-прежнему называют взрыв бытового газа. Под завалами погибли 39 человек. Последним выжившим достали 11-месячного Ванечку Фокина. Кроху экстренно доставили в больницу Москвы. За Ваню молилась вся страна и молитвы помогли — мальчик выздоровел, сейчас он дома, в Магнитогорске. Вместе с родителями обживает новую квартиру.

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Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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