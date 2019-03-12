В выброшенной в Магнитогорске коробке со щенками оказалась милая копия Белого Бима Черное ухо

СЕГОДНЯ 04:40 2019-03-12T04:40:18+03:00

Из девяти малышей без дома остаются пока четверо

Изменить размер текста: A A

В соцсети пристраивают маленьких песиков. Напомним, жительница Магнитогорска нашла коробку с девятью щенками, перемотанную скотчем. Девушка тут же выложила пост о них в «ВКонтакте». За сутки нашлись хозяева больше, чем для половины малышей.

Многим понравился белоснежный щенок с ярко-черным ухом. Пользователи соцсети так и прозвали его — Белый Бим Черное ухо, как героя известной повести. Вот только собачка оказалась девочкой. И все неприятности у нее, будем надеяться, уже позади — малышку забрали в семью.

Однако, у Анастасии Кузьминой остается еще четверо непристроенных щенков. Жители Магнитогорска и ближайших городов, приглядитесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU