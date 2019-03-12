2019-03-12T04:40:18+03:00
Дом. Семья

В выброшенной в Магнитогорске коробке со щенками оказалась милая копия Белого Бима Черное ухо

Из девяти малышей без дома остаются пока четверо
Ирина КАРЕЛИНА
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Белый Бим Черное ухо. Фото: Анастасия Кузьмина.Белый Бим Черное ухо. Фото: Анастасия Кузьмина.
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В соцсети пристраивают маленьких песиков. Напомним, жительница Магнитогорска нашла коробку с девятью щенками, перемотанную скотчем. Девушка тут же выложила пост о них в «ВКонтакте». За сутки нашлись хозяева больше, чем для половины малышей.

Многим понравился белоснежный щенок с ярко-черным ухом. Пользователи соцсети так и прозвали его — Белый Бим Черное ухо, как героя известной повести. Вот только собачка оказалась девочкой. И все неприятности у нее, будем надеяться, уже позади — малышку забрали в семью.

Однако, у Анастасии Кузьминой остается еще четверо непристроенных щенков. Жители Магнитогорска и ближайших городов, приглядитесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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