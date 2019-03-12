В Челябинской области две подруги-пенсионерки насмерть замерзли на улице
Тела двух пожилых женщин обнаружили случайные прохожие в районе садов поселка Полетаево. Пенсионерки не дошли до жилой зоны один километр. Обе были одеты по погоде. При них нашли пакеты с вещами, термос и радиоприемник.
Следователи уже установили личности бабушек. Одной из них было 73 года, другой — 65 лет.
— Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Обстоятельства и причины гибели выясняются. Начата доследственная проверка, — сообщили в Сосновском межрайонном Следственном отделе.
По словам местных жителей пенсионерки были подругами. Одна жила в поселке Полетаево, а другая в Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU