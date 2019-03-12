2019-03-12T05:55:16+03:00
Происшествия

В Челябинской области две подруги-пенсионерки насмерть замерзли на улице

Бабушки были одеты по-зимнему
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Тела двух пожилых женщин обнаружили случайные прохожие в районе садов поселка Полетаево. Пенсионерки не дошли до жилой зоны один километр. Обе были одеты по погоде. При них нашли пакеты с вещами, термос и радиоприемник.

Следователи уже установили личности бабушек. Одной из них было 73 года, другой — 65 лет.

— Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Обстоятельства и причины гибели выясняются. Начата доследственная проверка, — сообщили в Сосновском межрайонном Следственном отделе.

По словам местных жителей пенсионерки были подругами. Одна жила в поселке Полетаево, а другая в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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