Сексизм какой-то! Суровые челябинцы не признают «женских» и «мужских» праздников
Дарить цветы женщинам нужно не 8 марта, а как можно чаще. А мужчины мужественными для общества должны быть каждый день, а не 23 февраля. И вообще, праздники с разделением полов — сексизм. Разделение общества по половому признаку для поздравлений не приемлет каждый десятый житель Челябинской области. К таким выводам пришли аналитики службы исследований HeadHunter. Отмечать такие даты, по мнению суровых чвелябинцев, не нужно.
Впрочем, 76% опрошенных все-таки положительно относятся к «женским» и «мужским» дням.
— Лояльны к 8 марта и 23 февраля охранники, работники банков, топ-менеджеры, специалисты в сфере туризма, рестораторы, юристы. А вот проявлением сексизма гендерные праздники чаще считают работники сфер «Искусство, масс-медиа» и «ИТ, телеком», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Больше всего в рабочих коллективах любят отмечать Международный женский день: застолья устраивают 68% коллективов против 63%, отмечающих 23 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU