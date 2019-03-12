В Челябинске за сутки выловили 22 маршрутчика-нелегала

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-12T10:04:46+03:00

Трех из них в скором времени отправят на родину

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Сотрудники ГИБДД в понедельник, 11 марта, начали охоту на нелегальные маршрутки. В Челябинске за первый день операции выявили 89 нарушений водителями. Десять автобусов даже вывели с маршрутов и отправили на штрафстоянки.

Ни для кого не секрет, что управляют марштуками в основном мигранты. Так вот за вчерашний день поймали 22 водителя-нелегала. Трех в скором времени отправят на родину, с остальными пока разбираются.

— За два месяца этого года в Челябинске по вине водителей пассажирского транспорта совершенно 18 ДТП, ранения различной степени тяжести в них получили 25 человек, — рассказали в пресс-службе ГИБДД УМВД Челябинска.

Операция «Маршрутка-нелегал» поводится по всей области и будет идти до 15 марта.

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В Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие Маршрутка-Нелегал .

ИСТОЧНИК KP.RU