Гражданина Израиля не пустили на родину из-за долгов в России

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-12T11:39:26+03:00

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Предприниматель, имеющий двойное гражданство Израиля и России, не смог вылететь в Землю Обетованную из-за больших долгов. Восьмого марта его остановили на паспортном контроле в аэропорту Челябинск, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

За последние годы бизнесмен задолжал своим партнерам и банку более 164 млн рублей. Приставам удалось взыскать около 25 миллионов, осталось взыскать еще 139 млн. руб. Нехитрое имущество бизнесмена — нежилое здание и земельный участок — давно пустили с молотка. Оставался единственный способ воздействия на мужчину — ограничение права выезда за границу.

— На паспортном контроле предприниматель Р. громко возмущался, ссылаясь на то, что его не имеют права задерживать, раз он имеет гражданство Израиля. Но сотрудники пограничной службы были непреклонны: для пересечения государственной границы мужчине необходимо получить разрешение от судебных приставов, которые и внесли его фамилию в стоп-лист, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, при задолженности в 30 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель имеет право ограничить должника в праве выезда за границу. Если с момента возбуждения исполнительного производства прошло два месяца, а должник не приступил к исполнению своих обязательств, порог долга опускается до 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU