Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-12T14:26:22+03:00

Передержка в приюте по закону длится 10 дней, если не находится хозяин, животных усыпляют. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Собаки, живущие на улицах, каждую весну терроризируют нязепетровцев. Псы агрессивные, кидаются на прохожих. Жители боятся лишний раз выйти из дома. Особенно страшно за детей. Своры бегают возле школ, детских садов и на площадках во дворе.

Но, несмотря на опасность, отлов в городе начнется только с этой недели.

— 7 февраля заключен контракт на отлов и усыпление. Администрация занялась этим вопросом после Нового года. Но пока шла процедура аукциона, пока оформляли необходимые документы… Это занимает много времени. Сегодня мне звонили из прокуратуры — собаки напали на женщину, порвали куртку. Я объяснил, численность бродячих животных мы будем регулировать, собак и, правда, очень много, — рассказал начальник Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Нязепетровского района Василий Егоров.

По его словам, некоторые жители против умертвления животных. Но здоровье и безопасность горожан — намного важнее. Недавно местные власти и общественники нашли выход: чтобы не убивать животных в таком количестве, построят приют.

— Местный фермер готов предоставить территорию, он же будет кормить животных. Администрация выделит деньги на строительство и корм. Также стройматериалы согласны дать местные предприятия. Помимо этого, в соцсетях откликнулись жители, готовые построить будки, вольеры, помогать ухаживать за собаками. Общими усилиями к лету сделаем приют, — добавил Василий Егоров.

Временный дом для хвостатых будет вмещать до 10 собак в день. Больше — районный бюджет не потянет. Чиновники надеются, что собак будут активно разбирать жители и места освободятся. Для этого фото животных разместят в интернете. Тех, кого не заберут, усыпят. По закону передержка в приюте длится 10 дней.

Если хотите присоединиться к строительству, напишите в группу городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU