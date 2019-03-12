Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак
Собаки, живущие на улицах, каждую весну терроризируют нязепетровцев. Псы агрессивные, кидаются на прохожих. Жители боятся лишний раз выйти из дома. Особенно страшно за детей. Своры бегают возле школ, детских садов и на площадках во дворе.
Но, несмотря на опасность, отлов в городе начнется только с этой недели.
— 7 февраля заключен контракт на отлов и усыпление. Администрация занялась этим вопросом после Нового года. Но пока шла процедура аукциона, пока оформляли необходимые документы… Это занимает много времени. Сегодня мне звонили из прокуратуры — собаки напали на женщину, порвали куртку. Я объяснил, численность бродячих животных мы будем регулировать, собак и, правда, очень много, — рассказал начальник Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Нязепетровского района Василий Егоров.
По его словам, некоторые жители против умертвления животных. Но здоровье и безопасность горожан — намного важнее. Недавно местные власти и общественники нашли выход: чтобы не убивать животных в таком количестве, построят приют.
— Местный фермер готов предоставить территорию, он же будет кормить животных. Администрация выделит деньги на строительство и корм. Также стройматериалы согласны дать местные предприятия. Помимо этого, в соцсетях откликнулись жители, готовые построить будки, вольеры, помогать ухаживать за собаками. Общими усилиями к лету сделаем приют, — добавил Василий Егоров.
Временный дом для хвостатых будет вмещать до 10 собак в день. Больше — районный бюджет не потянет. Чиновники надеются, что собак будут активно разбирать жители и места освободятся. Для этого фото животных разместят в интернете. Тех, кого не заберут, усыпят. По закону передержка в приюте длится 10 дней.
Если хотите присоединиться к строительству, напишите в группу городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU