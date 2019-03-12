В Челябинске считают ямы на дорогах
Чиновники управления дорожных работ городской администрации ждут, когда придет тепло. Асфальтобетонный завод готов выпускать на-гора литую смесь для заливки ям на дорогах.
Куда придут дорожники первым делом?
— Пока неизвестно. Наш заказчик скоро поедет считать ямы. Выйдем, куда укажут. Будем ремонтировать, в том числе, и колодцы на ул. Братьев Кашириных и Воровского, дорожное покрытие которых ремонтировали в прошлом году, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.
В мэрии заявляют, что асфальтобетонная смесь для ям - верное средство. Она не дает полотну разрушаться дальше. Литую смесь укладывают при высокой температуре, доставляя к месту ремонта в термосе-бункере. Через полчаса уложенный асфальт остывает до пятидесяти градусов, и на дороге открывается движение.
В основной этап дорожных работ летом нынешнего года Челябинск получит миллиард рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU