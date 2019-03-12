2019-03-12T14:53:25+03:00
Общество

В Челябинске считают ямы на дорогах

«Комсомолка» узнала, когда начнется ремонт
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Как подсохнет, тогда и подлатают.Как подсохнет, тогда и подлатают.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Чиновники управления дорожных работ городской администрации ждут, когда придет тепло. Асфальтобетонный завод готов выпускать на-гора литую смесь для заливки ям на дорогах.

Куда придут дорожники первым делом?

— Пока неизвестно. Наш заказчик скоро поедет считать ямы. Выйдем, куда укажут. Будем ремонтировать, в том числе, и колодцы на ул. Братьев Кашириных и Воровского, дорожное покрытие которых ремонтировали в прошлом году, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

В мэрии заявляют, что асфальтобетонная смесь для ям - верное средство. Она не дает полотну разрушаться дальше. Литую смесь укладывают при высокой температуре, доставляя к месту ремонта в термосе-бункере. Через полчаса уложенный асфальт остывает до пятидесяти градусов, и на дороге открывается движение.

В основной этап дорожных работ летом нынешнего года Челябинск получит миллиард рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске из-за микроволновки эвакуировали крупный торговый центр
Друзей тигренка Жорика в Челябинске приглашают на концерт
Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Челябинской области
Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак
Медведя под Снежинском ждет ловушка
Гражданина Израиля не пустили на родину из-за долгов в России
В Челябинской области 10-летний школьник бросился под колеса иномарки
В Челябинске за сутки выловили 22 маршрутчика-нелегала
Сексизм какой-то! Суровые челябинцы не признают «женских» и «мужских» праздников
Два южноуральца украли ограду военного мемориала и сдали ее на металлолом
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
Спящий селянин на лошади едва не устроил ДТП на трассе под Магнитогорском
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль
Купи квартиру от крупнейшего застройщика России «Группы ЛСР» на самых выгодных условиях, не выезжая из города
В Челябинской области две подруги-пенсионерки насмерть замерзли на улице
В Челябинской области слепой поэт продает на улице свои непристойные рассказы
В Челябинской области белка бегала по стене высотки и упала с восьмого этажа
В выброшенной в Магнитогорске коробке со щенками оказалась милая копия Белого Бима Черное ухо
Влюбленные Магнитогорска не хотят жениться в «ЗАГе»
Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания
Дзюдоисту, устроившему массовое ДТП в Челябинске, смягчили приговор
«Сбрасывала одежду и шла в глубь леса»: пропавшую в Челябинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой
Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигается штормовой ветер
Автор ситкома «Моя прекрасная няня» назовет лучший театральный капустник в Челябинске
Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек
В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова
Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов
В Челябинске снова завоют тревожные сирены