В Челябинске считают ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-12T14:53:25+03:00

Как подсохнет, тогда и подлатают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Чиновники управления дорожных работ городской администрации ждут, когда придет тепло. Асфальтобетонный завод готов выпускать на-гора литую смесь для заливки ям на дорогах.

Куда придут дорожники первым делом?

— Пока неизвестно. Наш заказчик скоро поедет считать ямы. Выйдем, куда укажут. Будем ремонтировать, в том числе, и колодцы на ул. Братьев Кашириных и Воровского, дорожное покрытие которых ремонтировали в прошлом году, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

В мэрии заявляют, что асфальтобетонная смесь для ям - верное средство. Она не дает полотну разрушаться дальше. Литую смесь укладывают при высокой температуре, доставляя к месту ремонта в термосе-бункере. Через полчаса уложенный асфальт остывает до пятидесяти градусов, и на дороге открывается движение.

В основной этап дорожных работ летом нынешнего года Челябинск получит миллиард рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU