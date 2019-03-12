Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-12T14:46:21+03:00

Лед упал на тротуар, где всегда много прохожих.

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Трагедия разыгралась во вторник, 12 марта, на улице Кирова в Симе. С крыши дома под № 8 упала глыба льда и убила проходившую мимо женщину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Шансов дождаться скорую у пострадавшей женщины не было. Травмы, которые получила несчастная, оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте, прямо под окнами четырехэтажного дома.

— Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, которое назовет причину смерти. В ходе проверки также будут установлены обстоятельства произошедшего. действиям должностных лиц коммунальной организации, которая отвечает за содержание дома, дадут уголовно-правовую оценку, — замечают в пресс-службе.

Примечательно, что с крыш соседних домов также свисают опасные глыбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU