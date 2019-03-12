2019-03-12T15:47:14+03:00
Общество

Друзей тигренка Жорика в Челябинске приглашают на концерт

Благотворительный праздник устраивается в честь десятилетия спасения хищника
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Сегодня Жорик не заморыш, но вот такой здоровенный тигрище! Фото: хабаровский реабилитационный центр "Утес".Сегодня Жорик не заморыш, но вот такой здоровенный тигрище! Фото: хабаровский реабилитационный центр "Утес".
Изменить размер текста:

Да, время быстро летит! Вот, кажется, только челябинцы всем миром спасали от верной гибели тигренка Жорика. А уж минуло десять лет. И здоровенный тигрище Жорик восемь из них живет в Хабаровском крае, в реабилитационном центре диких животных.

Названный «папа» Жорика, руководитель челябинского приюта для диких животных «Спаси меня» и ветврач Карен Даллакян, собирается к «сыночку» осенью. А в честь дня рождения тигра устраивает благотворительный концерт. Вырученные деньги пойдут на новые вольеры для питомцев приюта. Здешние обитатели — жертвы людской жестокости. Самостоятельно ни за что не выжить ни трехлапому самцы пумы Атос, слепому еноту, искалеченным капканами лисам и рысям, подбитым охотниками лебедям.

В гала-концерте участвуют: детская студия Государственного ансамбля танца «Урал», вокальная группа «Иван-Чай» и другие лучшие танцевальные коллективы области.

Праздник состоится 21 мая в ДК ЖД. Начало в 19.00. Стоимость билета — от 350 руб. Дети до пяти лет — бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске из-за микроволновки эвакуировали крупный торговый центр
Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Челябинской области
В Челябинске считают ямы на дорогах
Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак
Медведя под Снежинском ждет ловушка
Гражданина Израиля не пустили на родину из-за долгов в России
В Челябинской области 10-летний школьник бросился под колеса иномарки
В Челябинске за сутки выловили 22 маршрутчика-нелегала
Сексизм какой-то! Суровые челябинцы не признают «женских» и «мужских» праздников
Два южноуральца украли ограду военного мемориала и сдали ее на металлолом
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
Спящий селянин на лошади едва не устроил ДТП на трассе под Магнитогорском
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль
Купи квартиру от крупнейшего застройщика России «Группы ЛСР» на самых выгодных условиях, не выезжая из города
В Челябинской области две подруги-пенсионерки насмерть замерзли на улице
В Челябинской области слепой поэт продает на улице свои непристойные рассказы
В Челябинской области белка бегала по стене высотки и упала с восьмого этажа
В выброшенной в Магнитогорске коробке со щенками оказалась милая копия Белого Бима Черное ухо
Влюбленные Магнитогорска не хотят жениться в «ЗАГе»
Эксперты признали обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске пригодным для проживания
Дзюдоисту, устроившему массовое ДТП в Челябинске, смягчили приговор
«Сбрасывала одежду и шла в глубь леса»: пропавшую в Челябинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой
Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигается штормовой ветер
Автор ситкома «Моя прекрасная няня» назовет лучший театральный капустник в Челябинске
Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек
В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова
Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов
В Челябинске снова завоют тревожные сирены