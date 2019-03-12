Друзей тигренка Жорика в Челябинске приглашают на концерт

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-12T15:47:14+03:00

Сегодня Жорик не заморыш, но вот такой здоровенный тигрище! Фото: хабаровский реабилитационный центр "Утес".

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Да, время быстро летит! Вот, кажется, только челябинцы всем миром спасали от верной гибели тигренка Жорика. А уж минуло десять лет. И здоровенный тигрище Жорик восемь из них живет в Хабаровском крае, в реабилитационном центре диких животных.

Названный «папа» Жорика, руководитель челябинского приюта для диких животных «Спаси меня» и ветврач Карен Даллакян, собирается к «сыночку» осенью. А в честь дня рождения тигра устраивает благотворительный концерт. Вырученные деньги пойдут на новые вольеры для питомцев приюта. Здешние обитатели — жертвы людской жестокости. Самостоятельно ни за что не выжить ни трехлапому самцы пумы Атос, слепому еноту, искалеченным капканами лисам и рысям, подбитым охотниками лебедям.

В гала-концерте участвуют: детская студия Государственного ансамбля танца «Урал», вокальная группа «Иван-Чай» и другие лучшие танцевальные коллективы области.

Праздник состоится 21 мая в ДК ЖД. Начало в 19.00. Стоимость билета — от 350 руб. Дети до пяти лет — бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU