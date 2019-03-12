МЧС предупреждает: на Южный Урал надвигается шторм
В Челябинской области из-за непогоды еще на сутки продлили экстренное предупреждение.
По данным синоптиков в среду 13 марта в регионе ожидается мокрый снег с дождем. В отдельных районах не исключены слабые метели и гололедица. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
В связи с непогодой повышается вероятность ЧС - аварии на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, -
— предупредили в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели советуют автомобилистам быть особенно внимательными, а пешеходам обходить стороной шаткие конструкции. Если оказались в беде, немедленно звоните 101 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU