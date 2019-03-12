МЧС предупреждает: на Южный Урал надвигается шторм

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-12T20:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области из-за непогоды еще на сутки продлили экстренное предупреждение.

По данным синоптиков в среду 13 марта в регионе ожидается мокрый снег с дождем. В отдельных районах не исключены слабые метели и гололедица. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

В связи с непогодой повышается вероятность ЧС - аварии на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, -

— предупредили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели советуют автомобилистам быть особенно внимательными, а пешеходам обходить стороной шаткие конструкции. Если оказались в беде, немедленно звоните 101 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU